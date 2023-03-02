Лавров рассказал об ультиматуме Запада развивающимся странам

По его словам, Запад пообещал не наказывать развивающиеся страны взамен на осуждение действий России.

Ранее министр извинился за непотребное поведение ряда западных делегаций на встрече «Большой двадцатки» (G20). Он отметил, что западные делегаты превратили работу над повесткой дня в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны.