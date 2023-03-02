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33 минуты назад

Лавров рассказал об ультиматуме Запада развивающимся странам

Lenta.ru

Запад поставил развивающимся странам ультиматум, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров рассказал об ультиматуме Запада развивающимся странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Запад пообещал не наказывать развивающиеся страны взамен на осуждение действий России.

Ранее министр извинился за непотребное поведение ряда западных делегаций на встрече «Большой двадцатки» (G20). Он отметил, что западные делегаты превратили работу над повесткой дня в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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