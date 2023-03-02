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47 минут назад

МИД: Россия требует от США доступа к своей дипломатической собственности

Газета.Ru

Заместитель министра иностранных России Сергей Рябков заявил, что российские власти продолжат настаивать на возвращении дипломатической собственности, которую заблокировали США, передает ТАСС.

МИД РФ потребовал от США доступа к дипломатической собственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока нет никаких изменений, необходимо получить хотя бы доступ к дипсобственности.

«Нам же отказывают в доступе на эти объекты, чтобы оценить ущерб и посмотреть, что требуется сделать. Над этим будем работать», — сказал Рябков.

В апреле прошлого года стало известно, что в Нью-Йорке заблокировали средства генконсульства Российской Федерации.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не собираются возвращать российскую дипломатическую собственность, отобранную еще в 2016 году. Он также предположил, что заблокированные средства генконсульства России «просто украли».

Политика,Сергей Рябков,Анатолий Антонов,
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