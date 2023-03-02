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47 минут назад

В МИД России заявили о тревожной ситуации в отношениях с США

Lenta.ruиещё 1

Диалог с послом США в Москве Линн Трейси продолжится, так как сохраняется тревожная ситуация в двусторонних российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

В МИД России заявили о тревожной ситуации в отношениях с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хотелось бы каких-то дальнейших ухудшений, ситуация в целом довольно тревожная, и нельзя недооценивать, насколько все напряжено в российско-американских отношениях», — сказал дипломат.

По словам Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.

«Сейчас получается, что деятельность посольств сама по себе - один из пунктов повестки дня, которым приходится заниматься. Это неправильно», — подчеркнул он.

Ранее МИД России заявил Трейси о том, что курс Вашингтона в отношениях с Москвой контрпродуктивен, он усугубляет конфронтацию с Россией по всем направлениям. В дипведомтсве добавили, что для деэскалации Вашингтон должен «предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности».

Политика,Линн Трейси,Сергей Рябков,МИД России,
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