Лавров: Россия не отказывается от переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по конфликту на Украине, однако он не припомнит, чтобы кто-то призывал Киев к диалогу. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр напомнил, что Москва неоднократно публично заявляла, что не отказывается от «серьезных предложений».
«Напомню в очередной раз — когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение», — заявил глава ведомства.
Напомним, что спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года делегации России и Украины проводили переговоры, однако позднее Киев отказался от них. Власти Украины неоднократно заявляли, что собираются добиться победы на поле боя, в том числе вернувшись к границе страны на 1991 год.