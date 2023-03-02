Лавров: Россия не отказывается от переговоров по Украине

«Напомню в очередной раз — когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение», — заявил глава ведомства.