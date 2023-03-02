Путин: Россия «дожмет» украинских неонацистов

Украинские неонацисты и их хозяева пытались лишить русских исторической памяти, языка и истории, но у них ничего не получится, «мы их дожмем», заявил в четверг Президент России Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Как писала «Парламентская газета», в один из районов Брянской области вторглись украинские диверсанты, в настоящее время с ними идет бой. При этом до шести человек из числа местных жителей могут находиться в заложниках.

При этом Путин заверил, что хозяева украинских неонацистов не обратят внимание на сегодняшнее преступление, которое российский лидер назвал терактом.