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1 час назад

Путин заявил, что Россия «дожмет» украинских неонацистов

Парламентская газетаиещё 5

Украинские неонацисты и их хозяева пытались лишить русских исторической памяти, языка и истории, но у них ничего не получится, «мы их дожмем», заявил в четверг Президент России Владимир Путин.

Путин: Россия «дожмет» украинских неонацистов
Фото:  kremlin.ru kremlin.ru

Как писала «Парламентская газета», в один из районов Брянской области вторглись украинские диверсанты, в настоящее время с ними идет бой. При этом до шести человек из числа местных жителей могут находиться в заложниках.

При этом Путин заверил, что хозяева украинских неонацистов не обратят внимание на сегодняшнее преступление, которое российский лидер назвал терактом.

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что силовики расследуют произошедшее в Брянской области. При этом, по его словам, Россия продолжит обращать внимание международного сообщества на те теракты, которые осуществляют украинские террористы.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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