В Брянской области принимаются все меры по уничтожению проникших на территорию террористов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ситуации, произошедшей сегодня в Брянской области речь идет об атаке террористов. Сейчас силовые структуры принимают все меры для их уничтожения.

«А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», - сказал представитель Кремля.

Также он затруднился ответить на вопрос, будет ли изменен статус СВО в связи с атакой украинских диверсантов.