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1 час назад

Песков высказался о событиях в Брянской области

Елена Прошина

В Брянской области принимаются все меры по уничтожению проникших на территорию террористов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ситуации, произошедшей сегодня в Брянской области речь идет об атаке террористов. Сейчас силовые структуры принимают все меры для их уничтожения.

«А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», - сказал представитель Кремля.

Также он затруднился ответить на вопрос, будет ли изменен статус СВО в связи с атакой украинских диверсантов.

ФСБ прокомментировала инцидент с ДРГ в Брянской области

Напомним, в четверг в Брянской области на территорию Климовского района проникли диверсанты со стороны Украины. Они обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один человек, ранен ребенок.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,ФСБ,
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