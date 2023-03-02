Песков: Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области

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По его словам, Путин находится в Кремле и регулярно получает отчеты от руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Также президент находится на связи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который рассказывает ему о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан.

Напомним, что утром в четверг, 2 марта, на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. Как рассказывал Богомаз, группа противника зашла на территорию Климовского района в село Любечане, где обстреляла автомобиль. Глава региона сообщал об одном погибшем, десятилетний ребенок получил ранение.