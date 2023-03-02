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1 час назад

Песков: Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин получает доклады от ФСБ, Минобороны РФ и Росгвардии о ситуации в приграничном районе Брянской области, в который проникли украинские диверсанты. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин получает доклады от силовых ведомств по ситуации в Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Путин находится в Кремле и регулярно получает отчеты от руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Также президент находится на связи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который рассказывает ему о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан.

Напомним, что утром в четверг, 2 марта, на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. Как рассказывал Богомаз, группа противника зашла на территорию Климовского района в село Любечане, где обстреляла автомобиль. Глава региона сообщал об одном погибшем, десятилетний ребенок получил ранение.

Позднее стало известно, что группы диверсантов проникли в два села. В ФСБ РФ заявляли, что сотрудники силового ведомства вместе с приданными подразделениями Минобороны РФ принимают все необходимые меры для уничтожения боевиков.

Политика,Виктор Золотов,Александр Богомаз,Александр Бортников,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,Росгвардия,ФСБ,
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