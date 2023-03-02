Госдума одобрила поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Государственная Дума во втором чтении приняла поправки о лишении свободы на срок до 15 лет за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Из законопроектов следует, что за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев, предусмотрены штрафы до пяти миллионов в рублей либо в размере заработной платы осужденного за период до пяти лет. Также в качестве наказания подразумеваются принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет.