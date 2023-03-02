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12 минут назад

Лавров заявил о далеко идущих планах сотрудничества России и Китая

Никита Бородкин

Россия и Китай имеют далеко идущие планы сотрудничества. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на первой личной встрече с главой китайского МИД Цинь Ганом.

Лавров заявил о далеко идущих планах сотрудничества России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контакт двух министров состоялся на полях совещания глав МИД стран G20. Лавров поздравил своего китайского коллегу с назначением на этот пост и выразил уверенность, что Цинь Ган будет способствовать «преемственности и поступательному продвижению по всем направлениям», которые были согласованы Москвой и Пекином.

«У нас весьма далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия и, конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что встреча глав МИД стран «двадцатки» проходит в Индии с 1 по 2 марта. Во главе российской делегации туда отправился Сергей Лавров. Предполагается, что сегодня министры обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, борьбу с терроризмом, новые угрозы, гуманитарную и иную помощь при стихийных бедствиях. В центре внимания находится и ситуация на Украине.

Политика,Цинь Ган,Сергей Лавров,МИД России,
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