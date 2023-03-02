Дерипаска предложил снизить количество чиновников в три раза

Количество чиновников в России должно быть уменьшено в два-три раза, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в ходе сессии "НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста" на Красноярском экономическом форуме.

"Про чиновников - мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, - сказал он. - И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников - в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов - в пару раз".