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7 минут назад

Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза

ТАСС

Количество чиновников в России должно быть уменьшено в два-три раза, российской экономике нужно больше свободы от государственного аппарата. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в ходе сессии "НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста" на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска предложил снизить количество чиновников в три раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Про чиновников - мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы, - сказал он. - И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает. Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников - в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов - в пару раз".

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По мнению Дерипаски, нынешнее количество чиновников является "серьезной обузой для экономики", особенно для экономики России, на которой "гири висят" из-за санкций и всех остальных проблем.

"И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед. И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции", - подчеркнул он.

Политика,Олег Дерипаска,Госдума,
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