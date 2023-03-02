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5 часов назад

Лавров и Блинкен встретились на общем заседании G20

Парламентская газетаиещё 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с прошедшей в июле 2022 года встречи министров иностранных дел стран G20 встретились на общем заседании. Об этом сообщает AFP.

AFP: Лавров и Блинкен впервые с июля 2022 года встретились на саммите G20
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

На опубликованном информагентством видео с Совета глав МИДов «Большой двадцатки» видно, что заседание началось с минуты молчания в память погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии. В помещении находятся руководители всех внешнеполитических ведомств стран G20.

При этом накануне замминистра МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что персональные контакты российских представителей с Блинкеном на полях встречи не планируется.

Как сообщала «Парламентская газета», на саммите «Большой двадцатки» в Индии, который проходит с 1 по 3 марта, Москва обозначит свою позицию по острым международным вопросам и способам нивелирования угроз со стороны Запада. В частности, РФ представит беспристрастную картину произошедшего с трубопроводами «Северного потока».

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Рябков,Сергей Лавров,МИД России,
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