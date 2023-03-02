Лавров и Блинкен встретились на общем заседании G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились лично на общем заседании Совета глав МИД (СМИД) «Большой двадцатки» (G20), проходящем сейчас в Дели, столице Индии. Кадры начала заседания предоставлены агентством AFP.

Заседание началось с минуты молчания в честь погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что персональная встреча Лаврова и Блинкена не планируется. Блинкен также говорил об отсутствии намерений встретиться с Лавровым лично.