Захарова ответила на вопрос о вероятности встречи Лаврова с Блинкеном на полях G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США выступают за эскалацию конфликтов в мире, потому сложно ожидать, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на полях министерской встречи G20 в Индии . Об этом сообщает РИА Новости.

"Они (США. – "Газета.Ru") выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию отодвинули на второй план", - сказала Захарова.

Она также задалась вопросом, почему Вашингтон выбрал такой курс: из-за того, что не владеют дипломатией или осознанно стали придерживаться политики разрушения. Накануне Блинкен также подтвердил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20. Ранее Reuters писало, что Европейский союз не поддержит заявление по итогам встречи министров иностранных дел стран — участниц саммита G20, если оно не будет содержать "осуждение войны" на Украине.