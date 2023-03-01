Патрушев прибыл на Кубу

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с визитом в Гавану на Кубе . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

28 февраля Николай Патрушев в рамках заграничной поездки с рабочими визитами посетил Венесуэлу. Там он провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро и российско-венесуэльские консультации по безопасности, в которых участвовали генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра, а также представители министерств и ведомств двух стран. Отмечалось, что отдельное внимание было уделено вопросам противодействия «цветным революциям».