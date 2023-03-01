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20 минут назад

Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл на Кубу с рабочим визитом

Газета.Ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с визитом в Гавану на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Патрушев прибыл на Кубу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в столице Кубы Патрушев проведет расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности.

Предыдущий визит Секретаря Совета безопасности на Кубу состоялся в октябре 2019 года.

28 февраля Николай Патрушев в рамках заграничной поездки с рабочими визитами посетил Венесуэлу. Там он провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро и российско-венесуэльские консультации по безопасности, в которых участвовали генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра, а также представители министерств и ведомств двух стран. Отмечалось, что отдельное внимание было уделено вопросам противодействия «цветным революциям».

Политика,Николас Мадуро,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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