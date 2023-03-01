Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки

Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки, но для этого надо соблюдать ее условие. Глава МИД России Сергей Лавров назвал требование в беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Слова главы российского внешнеполитического ведомства приводит «Интерфакс».

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — заявил он.

Кроме того, министры поделились мнениями касательно российско-турецкого политдиалога и сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отмечается, что они затронули тему помощи для Турции в устранении последствий землетрясения.