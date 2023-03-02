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24 минуты назад

Рябков заявил, что Россия и дальше будет придерживаться ряда ограничений по ДСНВ

RT на русскомиещё 7

Россия будет и дальше придерживаться количественных ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после приостановки своего участия в нём, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Рябков: Россия будет придерживаться ряда ограничений по ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что несмотря на закреплённые в преамбуле ДСНВ принципам, США и другие западные страны взяли курс «на нанесение России стратегического поражения в развязанной тотальной гибридной войне» против Москвы.

«В этих условиях мы были вынуждены объявить о приостановке ДСНВ. При этом, как уже было заявлено, продолжим соблюдать закреплённые в нем количественные ограничения на СНВ», — заявил Рябков.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжают в полной мере выполнять условия ДСНВ.

Прайс добавил, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,
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