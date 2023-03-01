Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО

Процедурные и логистические вопросы по регулярному отпуску участников специальной военной операции (СВО) будут проработаны отдельно, соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин.
Процедурные моменты, позволяющие спланировать логистику для отпуска участников СВО нуждаются в детальной проработке, это нужно сделать оперативно, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России, участвующие в СВО, смогут воспользоваться правом на 14-дневный отпуск раз в полгода.