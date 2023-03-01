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48 минут назад

Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО

Деловая газета "Взгляд"

Процедурные и логистические вопросы по регулярному отпуску участников специальной военной операции (СВО) будут проработаны отдельно, соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин.

Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО
Фото: ТАССТАСС

Процедурные моменты, позволяющие спланировать логистику для отпуска участников СВО нуждаются в детальной проработке, это нужно сделать оперативно, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России, участвующие в СВО, смогут воспользоваться правом на 14-дневный отпуск раз в полгода.

Политика,СВО,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Верховный суд,
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