Мишустин поручил проработать вопросы отпусков для участников СВО

Процедурные и логистические вопросы по регулярному отпуску участников специальной военной операции (СВО) будут проработаны отдельно, соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин.

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Процедурные моменты, позволяющие спланировать логистику для отпуска участников СВО нуждаются в детальной проработке, это нужно сделать оперативно, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».