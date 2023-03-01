Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20

Россия с удовлетворением отмечает значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати (G20). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выставке "Л. Н. Толстой - М. Ганди" в Нью-Дели.
"Мы с удовлетворением отмечаем значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати, которое проходит под созвучным философии Толстого и Ганди девизом "Единство народов, единство судьбы человечества", - сказал он
Лавров добавил, что Россия поддерживает нацеленность "индийских друзей на укрепление подлинной многосторонности".
Глава МИД РФ прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "Большой двадцатки".