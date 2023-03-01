Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20

Россия с удовлетворением отмечает значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати (G20). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выставке "Л. Н. Толстой - М. Ганди" в Нью-Дели.