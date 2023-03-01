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1 час назад

Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20

ТАСС

Россия с удовлетворением отмечает значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати (G20). Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выставке "Л. Н. Толстой - М. Ганди" в Нью-Дели.

"Мы с удовлетворением отмечаем значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати, которое проходит под созвучным философии Толстого и Ганди девизом "Единство народов, единство судьбы человечества", - сказал он

Лавров добавил, что Россия поддерживает нацеленность "индийских друзей на укрепление подлинной многосторонности".

Глава МИД РФ прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "Большой двадцатки".

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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