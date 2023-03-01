В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
47 минут назад

«Мы им не верим»: Песков ответил на заявление Подоляка

Никита Бородкин

В Кремле не верят заявлениям украинских официальных лиц о том, что Киев не наносит удары по территории РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Киев не причастен к атакам по России. Он утверждал, что Украина лишь обороняется «с целью деоккупации всех своих территорий».

«Мы им не верим», — сказал Песков комментируя заявление украинского чиновника.

Напомним, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали приграничные регионы России, а также пытались нанести удары в более отдаленные субъекты страны. В частности, 28 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать гражданские объекты в России при помощи беспилотников. Сообщалось о падении летательных устройств в Адыгее и возле Туапсе. В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки были предотвращены средствами радиоэлектронной борьбы.

Подоляк: «Украина не наносит ударов по территории России»

Также беспилотник упал в Подмосковье. Как рассказывал губернатор региона Андрей Воробьев, он упал неподалеку от деревни Губастово, под Коломной. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Политика,Видео,СВО,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Андрей Воробьев,Минобороны России,
62
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий