«Мы им не верим»: Песков ответил на заявление Подоляка

В Кремле не верят заявлениям украинских официальных лиц о том, что Киев не наносит удары по территории РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Киев не причастен к атакам по России. Он утверждал, что Украина лишь обороняется «с целью деоккупации всех своих территорий».

«Мы им не верим», — сказал Песков комментируя заявление украинского чиновника.

Напомним, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали приграничные регионы России, а также пытались нанести удары в более отдаленные субъекты страны. В частности, 28 февраля ВСУ предприняли попытку атаковать гражданские объекты в России при помощи беспилотников. Сообщалось о падении летательных устройств в Адыгее и возле Туапсе. В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки были предотвращены средствами радиоэлектронной борьбы.