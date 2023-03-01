Кремль оценил отношения с Казахстаном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном.
На вопрос журналиста, означают ли обвинения Госсекретарь США Энтони Блинкена в ходе конференции с МИД Казахстана в адрес России в агрессии по отношению к Украине раскалывание отношений между РФ и Казахстаном, Песков ответил отрицательно.
«Нет, мы дорожим нашими отношениями, нас объединяет участие в интеграционных проектах и у нас положительная динамика в развитии связей», — пояснил пресс-секретарь президента.
Ранее Блинкен в ходе пресс-конференции в Казахстане более 10 раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.
На протяжении своего выступления Блинкен повторял слова «агрессия», «нападение» и «вторжение», обвиняя Россию, среди прочего, и в нарушении Устава ООН.
Также Блинкен поблагодарил казахстанские власти за помощь более чем 200 тысячам россиян, которые покинули Российскую Федерацию с февраля прошлого года.