Кремль оценил отношения с Казахстаном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном.

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На вопрос журналиста, означают ли обвинения Госсекретарь США Энтони Блинкена в ходе конференции с МИД Казахстана в адрес России в агрессии по отношению к Украине раскалывание отношений между РФ и Казахстаном, Песков ответил отрицательно.

«Нет, мы дорожим нашими отношениями, нас объединяет участие в интеграционных проектах и у нас положительная динамика в развитии связей», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Блинкен в ходе пресс-конференции в Казахстане более 10 раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

На протяжении своего выступления Блинкен повторял слова «агрессия», «нападение» и «вторжение», обвиняя Россию, среди прочего, и в нарушении Устава ООН.