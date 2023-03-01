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47 минут назад

В Кремле рассказали, есть ли раскол в отношениях между Россией и Казахстаном

Газета.Ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном.

Кремль оценил отношения с Казахстаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос журналиста, означают ли обвинения Госсекретарь США Энтони Блинкена в ходе конференции с МИД Казахстана в адрес России в агрессии по отношению к Украине раскалывание отношений между РФ и Казахстаном, Песков ответил отрицательно.

«Нет, мы дорожим нашими отношениями, нас объединяет участие в интеграционных проектах и у нас положительная динамика в развитии связей», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Блинкен в ходе пресс-конференции в Казахстане более 10 раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

Блинкен во время выступления в Астане больше десяти раз обвинил Россию в начале СВО

На протяжении своего выступления Блинкен повторял слова «агрессия», «нападение» и «вторжение», обвиняя Россию, среди прочего, и в нарушении Устава ООН.

Также Блинкен поблагодарил казахстанские власти за помощь более чем 200 тысячам россиян, которые покинули Российскую Федерацию с февраля прошлого года.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,ООН,
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