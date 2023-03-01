Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро

Сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска Большой кольцевой линии метро. Глава государства поздравил с этим событием жителей столицы и Подмосковья, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», - заявил Владимир Путин.

Президент России назвал кольцевую линию очень нужным для города проектом и отметил, что хотел бы показать работу БКЛ китайскому лидеру Си Цзиньпину.

«По своей протяженности семидесятикилометровая БКЛ стала крупнейшим подземным транспортным кольцом, обогнав и наших друзей в Китае – нынешнего лидера - кольцевую линию пекинскую метро. Вот будем встречаться с председателем КНР и, если программа позволит, с удовольствием покажем ее нашим гостям», - заметил президент России на церемонии открытия.

Сегодня в эксплуатацию были введены станции «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения. Планируется, что ежедневно веткой будут пользоваться до 1 млн пассажиров, а проектная пропускная способность БКЛ — 2 млн пассажиров. Строительство новой ветки велось 11 лет, с 2011 года, и было завершено досрочно, напоминают «Известия».

Длина Большой кольцевой линии метро составляет рекордные 70 км, на ней 31 станция и три электродепо, отмечает Агентство городских новостей «Москва».