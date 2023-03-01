В Кремле отреагировали на инцидент с украинским флагом в РУДН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об инциденте с вывешиваем украинского флага в РУДН. Он подчеркнул, что это флаг режима, который поддерживает националистов, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля указал на необходимость выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества развесили украинские флаги. После данного инцидента министром науки и высшего образования Валерием Фальковым была назначена служебная проверка.