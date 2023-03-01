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41 минуту назад

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским флагом в РУДН

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об инциденте с вывешиваем украинского флага в РУДН. Он подчеркнул, что это флаг режима, который поддерживает националистов, передает РИА Новости.

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским флагом в РУДН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Официальный представитель Кремля указал на необходимость выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества развесили украинские флаги. После данного инцидента министром науки и высшего образования Валерием Фальковым была назначена служебная проверка.

Минобрнауки прокомментировало ситуацию с украинскими флагами в РУДН

Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский в беседе с ТАСС заявил, что вывешивание флага государства с неонацистским режимом во главе в здании университета недопустимо.

Политика,Валерий Фальков,Константин Могилевский,Дмитрий Песков,Минобрнауки России,РУДН,
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