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58 минут назад

Песков ответил на вопрос, является ли флаг Украины запрещенным символом в России

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на вопрос, является ли флаг Украины в данный момент запрещенным символом в РФ.

Песков ответил на вопрос, является ли флаг Украины запрещенным символом в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас для нас главное, что это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого нельзя абстрагироваться», — сказал представитель Кремля.

Ранее проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Базавлук после инцидента с украинскими флагами в стенах высшего учебного заведения заявил, что миссия вуза заключается в объединении людей разных национальностей. При этом Базавлук отметил, что понимает людей, которые подняли эту «информационную волну» в связи с происходящим на Украине.

Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заявил, что министерство проводит проверку в Российском университете дружбы народов из-за ситуации с украинскими флагами. Он отметил, что по инциденту назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны.

Политика,Константин Могилевский,Дмитрий Песков,Минобрнауки России,РУДН,
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