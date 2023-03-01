Песков ответил на вопрос, является ли флаг Украины запрещенным символом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на вопрос, является ли флаг Украины в данный момент запрещенным символом в РФ.
«Сейчас для нас главное, что это флаг того самого режима, который поддерживает националистов и против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого нельзя абстрагироваться», — сказал представитель Кремля.
Ранее проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Базавлук после инцидента с украинскими флагами в стенах высшего учебного заведения заявил, что миссия вуза заключается в объединении людей разных национальностей. При этом Базавлук отметил, что понимает людей, которые подняли эту «информационную волну» в связи с происходящим на Украине.
Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский заявил, что министерство проводит проверку в Российском университете дружбы народов из-за ситуации с украинскими флагами. Он отметил, что по инциденту назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны.