В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
20 минут назад

SZ: телефонные переговоры Шольца и Путина обычно не записываются

ТАССиещё 1

Телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным и другие важные разговоры, касающиеся конфликта на Украине, как правило, не записываются, а фиксируются только по ключевым моментам. Об этом в среду сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

SZ: телефонные переговоры Шольца и Путина обычно не записываются
Фото: ТАССТАСС

Представитель правительства ФРГ в ответ на запрос издания подчеркнул, что информация, имеющая отношение к содержанию административного процесса, хранится в Ведомстве федерального канцлера. Однако в отличие от США, где многие разговоры американских президентов записываются и документируются, в основном фиксируются только достигнутые договоренности или намерения.

На вопрос, ожидается ли полная запись телефонных разговоров, как в США, представитель правительства ответил, что "никаких планов по этому поводу нет". Таким образом, Федеральный архив получает только эти записи протоколов, которые затем часто подвергаются блокировке на срок до 30 лет. "На сегодняшний день существует протокольная запись, но нет никаких обязательств записывать телефонные звонки", - отметил глава Федерального архива Михаэль Холман. Осуществление записи разговоров потребовало бы от федеральных министерств изменить свои совместные регламенты, указал он.

Оппозиция ФРГ, как пишет газета, также сдержанно отнеслась к теме записи переговоров. "Чтобы действительно добиться чего-либо с помощью телефонных разговоров, даже федеральному канцлеру необходим определенный уровень конфиденциальности", - считает представитель Христианско-социального союза (ХСС) Андреа Линдхольц. Но в отдельных случаях, по ее мнению, следует подумать о том, чтобы "составить стенограмму по согласованию с собеседником". Однако Шольц, как замечает Süddeutsche Zeitung, привык всегда и везде быть настолько осторожным, что, скорее всего, не пойдет на компромисс.

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий