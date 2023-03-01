SZ: телефонные переговоры Шольца и Путина обычно не записываются

Телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным и другие важные разговоры, касающиеся конфликта на Украине, как правило, не записываются, а фиксируются только по ключевым моментам. Об этом в среду сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

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Представитель правительства ФРГ в ответ на запрос издания подчеркнул, что информация, имеющая отношение к содержанию административного процесса, хранится в Ведомстве федерального канцлера. Однако в отличие от США, где многие разговоры американских президентов записываются и документируются, в основном фиксируются только достигнутые договоренности или намерения.

На вопрос, ожидается ли полная запись телефонных разговоров, как в США, представитель правительства ответил, что "никаких планов по этому поводу нет". Таким образом, Федеральный архив получает только эти записи протоколов, которые затем часто подвергаются блокировке на срок до 30 лет. "На сегодняшний день существует протокольная запись, но нет никаких обязательств записывать телефонные звонки", - отметил глава Федерального архива Михаэль Холман. Осуществление записи разговоров потребовало бы от федеральных министерств изменить свои совместные регламенты, указал он.

Оппозиция ФРГ, как пишет газета, также сдержанно отнеслась к теме записи переговоров. "Чтобы действительно добиться чего-либо с помощью телефонных разговоров, даже федеральному канцлеру необходим определенный уровень конфиденциальности", - считает представитель Христианско-социального союза (ХСС) Андреа Линдхольц. Но в отдельных случаях, по ее мнению, следует подумать о том, чтобы "составить стенограмму по согласованию с собеседником". Однако Шольц, как замечает Süddeutsche Zeitung, привык всегда и везде быть настолько осторожным, что, скорее всего, не пойдет на компромисс.