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8 минут назад

В Совфеде отреагировали на идею отдельного наказания за русофобию

Lenta.ru

Внесение в законодательство отдельного понятия «русофобия» является избыточным. Так член Совета Федерации Андрей Клишас отреагировал на инициативу главы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерия Фадеева. Слова Клишаса приводит ТАСС.

В Совфеде отреагировали на идею отдельного наказания за русофобию
Фото: ТАССТАСС

Ранее Фадеев заявлял, что СПЧ рассматривает проработку отдельного наказания за проявления русофобии.

«Надо понять, хватает ли статей в УК или нужна новая», — заявлял глава правозащитного органа.

По мнению сенатора, в российском уголовном кодексе уже есть статьи, которые позволяют эффективно наказывать за русофобию.

«На мой взгляд, это избыточно. Что касается наказания, то русофобия и сегодня подпадает под действие Уголовного кодекса РФ и может быть квалифицирована как экстремизм и разжигание межнациональной розни», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России предложила рассматривать русофобию как проявление экстремизма.

Политика,Андрей Клишас,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,Генпрокуратура РФ,Совет Федерации,
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