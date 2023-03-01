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36 минут назад

Глава МИД Ирана приедет в Москву в марте

Парламентская газетаиещё 2

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, сообщил посол страны в Москве Казем Джалали в пресс-центре «Парламентской газеты».

Глава МИД Ирана приедет в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также заявил, что отношения двух стран находятся «в золотом периоде развития», развиваются поступательно по всем направлениям. По его словам, прошлый год стал поворотным моментом в развитии двусторонних связей.

«Да, дай бог, в марте этот визит в Москву состоится», — сказал Джалали.

Посол анонсировал подписание базового межгосударственного договора с Россией. Сейчас Москва вносит окончательные правки в проект соглашения.

Политика,В мире,Казем Джалали,
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