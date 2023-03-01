Глава МИД Ирана приедет в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Россию в марте, сообщил посол страны в Москве Казем Джалали в пресс-центре «Парламентской газеты».
Он также заявил, что отношения двух стран находятся «в золотом периоде развития», развиваются поступательно по всем направлениям. По его словам, прошлый год стал поворотным моментом в развитии двусторонних связей.
«Да, дай бог, в марте этот визит в Москву состоится», — сказал Джалали.
Посол анонсировал подписание базового межгосударственного договора с Россией. Сейчас Москва вносит окончательные правки в проект соглашения.