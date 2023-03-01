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20 минут назад

В МИД РФ упрекнули Швейцарию в солидарности с Западом и идейной поддержке Украины

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Швейцария не только солидарна с политикой Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживает Киев. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Захарова упрекнула Швейцарию в солидарности с Западом
Фото: ТАССТАСС

«Нет контрактных обязательств. Нет продажи этого оружия за деньги. Есть поставки вооружений. Для некоторых стран это происходит по итогам шантажа… Это предполагает дикую адскую вовлеченность коллективного запада в конфликт вокруг Украины именно в качестве стороны этого конфликта», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что именно такую политику сейчас поддерживает Швейцария. По ее словам, Берн не заявлял о своем «особом» взгляде по Украине, основанном на фактах, или о приоритетах, требующих пересмотра позиции. Швейцарские власти полностью политически солидаризировались с западными руководителями, оказав Киеву материально-техническую поддержку и поддержав его «нацистскую суть».

В связи с этим, подчеркнула Захарова, сейчас в том числе западные журналисты пишут об отходе Швейцарии от нейтралитета.

27 февраля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна присоединится к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза.

До этого Кассис на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявлял, что Швейцария готова в любое время организовать встречу заинтересованных сторон, чтобы обсудить соблюдение международного гуманитарного права в конфликте на Украине и мирное урегулирование.

Политика,Иньяцио Кассис,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ЕС,
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