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29 минут назад

Патрушев заявил, что миру предстоит сделать выбор между свободой и покорством Западу

Газета.Ruиещё 3

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе своего рабочего визита в Венесуэлу заявил, что всем странам мира необходимо выбрать — отстаивать свою свободу выбора или покориться Западу. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Патрушева, сейчас все суверенные государства переживают момент истины.

«Нужно сделать выбор, — отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого коллективного Запада во главе с США», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Он также подчеркнул, что в этой связи Российская Федерация искренне благодарна Венесуэле за поддержку.

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28 февраля Николай Патрушев прибыл в Венесуэлу, где возглавил российско-венесуэльские консультации по безопасности. Патрушева сопровождали коллеги по Совбезу РФ, а также представители аппарата МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.

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