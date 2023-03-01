Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе своего рабочего визита в Венесуэлу заявил, что всем странам мира необходимо выбрать — отстаивать свою свободу выбора или покориться Западу. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Патрушева, сейчас все суверенные государства переживают момент истины.
«Нужно сделать выбор, — отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого коллективного Запада во главе с США», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Он также подчеркнул, что в этой связи Российская Федерация искренне благодарна Венесуэле за поддержку.
28 февраля Николай Патрушев прибыл в Венесуэлу, где возглавил российско-венесуэльские консультации по безопасности. Патрушева сопровождали коллеги по Совбезу РФ, а также представители аппарата МВД, МЧС, Минюста, МИД и Росфинмониторинга.