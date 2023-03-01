Патрушев привез Мадуро приглашение от Владимира Путина посетить РФ

Вечером 28 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщает «Российская газета».
«Патрушев, Патрушев — это ты!», — восхитился глава Боливарианской республики. Мадуро заявил, что это уже третий визит главы Совбеза в Венесуэлу. В ответ Патрушев поблагодарил главу государства за теплый прием. По его словам, Москву и Каракас связывает прочная дружба и проверенные временем отношения партнерства, которое он назвал «стратегическим».
Секретарь Совбеза сообщил, что привез приветствие от российского лидера Владимира Путина. Президент РФ также пригласил Мадуро в 2023 в Россию.
Во время встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Как указал Патрушев, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что визит Мадуро в Россию возможен в текущем году. По его словам, у двух стран много направлений работы, включая международные площадки.