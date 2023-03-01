Патрушев привез Мадуро приглашение от Владимира Путина посетить РФ

«Патрушев, Патрушев — это ты!», — восхитился глава Боливарианской республики. Мадуро заявил, что это уже третий визит главы Совбеза в Венесуэлу. В ответ Патрушев поблагодарил главу государства за теплый прием. По его словам, Москву и Каракас связывает прочная дружба и проверенные временем отношения партнерства, которое он назвал «стратегическим».