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15 минут назад

Николай Патрушев привез Николасу Мадуро приглашение от Владимира Путина посетить Россию

Елена Прошина

Вечером 28 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщает «Российская газета».

Патрушев привез Мадуро приглашение от Владимира Путина посетить РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Патрушев, Патрушев — это ты!», — восхитился глава Боливарианской республики. Мадуро заявил, что это уже третий визит главы Совбеза в Венесуэлу. В ответ Патрушев поблагодарил главу государства за теплый прием. По его словам, Москву и Каракас связывает прочная дружба и проверенные временем отношения партнерства, которое он назвал «стратегическим».

Секретарь Совбеза сообщил, что привез приветствие от российского лидера Владимира Путина. Президент РФ также пригласил Мадуро в 2023 в Россию.

Во время встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере безопасности. Как указал Патрушев, взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что визит Мадуро в Россию возможен в текущем году. По его словам, у двух стран много направлений работы, включая международные площадки.

Политика,Сергей Рябков,Николас Мадуро,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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