"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию

Решение о запуске процедуры предварительного голосования «Единой России», которое пройдет в электронном формате, а в новых регионах еще и очно, было принято на заседании президиума генсовета партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на протяжении 14 лет «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая открытым способом отбирает своих кандидатов.

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«Участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех наших кандидатов вне зависимости от уровня выборов, от ранга, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг. Мы, безусловно, совершенствуем процедуры. Но суть остается одна – кандидатов на выборы от «Единой России» выбирают люди. И последнее слово остается за ними», — заявил Турчак.

Он отметил, что в этом году процедура традиционно пройдет в электронном формате, уточнив, что речь идет не только о цифровизации операционных процессов, но и возможности для самих избирателей контролировать чистоту предварительного голосования с помощью использования открытых технологий блокчейн.

«Как и в прошлом году, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала Госуслуг. Все требования к защите данных будут строго контролироваться», – добавил секретарь генсовета партии.

Турчак также подчеркнул, что «Единая Россия» готова к отражению кибератак на систему предварительного голосования. А опыт прошлого года доказал, что, несмотря на внешнее давление на цифровую инфраструктуру партии, предварительное голосование защищено и проходит в штатном режиме.

«Мы понимаем, что платформа предварительного голосования в этом году станет одной из целей кибератак. Партия к этому готова. Вся необходимая IT-инфраструктура для их отражения выстроена, подготовлены резервные схемы работы», — сказал он.