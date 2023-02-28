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42 минуты назад

"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию

Газета.Ru

Решение о запуске процедуры предварительного голосования «Единой России», которое пройдет в электронном формате, а в новых регионах еще и очно, было принято на заседании президиума генсовета партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на протяжении 14 лет «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая открытым способом отбирает своих кандидатов.

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«Участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех наших кандидатов вне зависимости от уровня выборов, от ранга, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг. Мы, безусловно, совершенствуем процедуры. Но суть остается одна – кандидатов на выборы от «Единой России» выбирают люди. И последнее слово остается за ними», — заявил Турчак.

Он отметил, что в этом году процедура традиционно пройдет в электронном формате, уточнив, что речь идет не только о цифровизации операционных процессов, но и возможности для самих избирателей контролировать чистоту предварительного голосования с помощью использования открытых технологий блокчейн.

«Как и в прошлом году, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала Госуслуг. Все требования к защите данных будут строго контролироваться», – добавил секретарь генсовета партии.

Турчак также подчеркнул, что «Единая Россия» готова к отражению кибератак на систему предварительного голосования. А опыт прошлого года доказал, что, несмотря на внешнее давление на цифровую инфраструктуру партии, предварительное голосование защищено и проходит в штатном режиме.

«Мы понимаем, что платформа предварительного голосования в этом году станет одной из целей кибератак. Партия к этому готова. Вся необходимая IT-инфраструктура для их отражения выстроена, подготовлены резервные схемы работы», — сказал он.

В пресс-службе партии уточнили, что запуск предварительного голосования состоится в регионах с 3 по 7 марта. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая. В течение двух дней после его завершения будут подведены итоги. Впервые электронное голосование пройдет в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Политика,Андрей Турчак,Единая Россия,
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