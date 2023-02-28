РФ денонсировала Конвенцию СЕ об ответственности за коррупцию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ опубликован во вторник.

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Договор был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге. Россия ратифицировала его в июле 2006 года. 9 января 2023 года Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции, депутаты приняли его 15 февраля.

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Как пояснял ТАСС вице-спикер Совфеда Константин Косачев, выйти из конвенции Россию вынудили политические решения Совета Европы, который лишил Москву полноправного членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Соответствующая резолюция была принята Комитетом министров СЕ 23 марта 2022 года. Так, отметил Косачев, Россия была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса; членство России в ГРЕКО было прекращено, кроме мониторинга того, как она выполняет обязательства по конвенции.

"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в отношении оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию", - указывалось в сопроводительных документах к закону.

Как подчеркивали российские власти, несмотря на решение о денонсации конвенции, Москва не отказывается от международных обязательств по борьбе с коррупцией. В России продолжает действовать антикоррупционное законодательство, в которое была имплементирована и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, указывал Косачев. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также пояснял ТАСС, что денонсация конвенции не приведет к резкому ужесточению или смягчению наказания за коррупционные преступления.

О денонсации

Денонсация является одним из способов расторжения международных договоров и подразумевает прекращение государством действия договора на предусмотренных в нем условиях. Согласно статье 41 конвенции, любая сторона в любое время может ее денонсировать. Для этого направляется соответствующее уведомление на имя генерального секретаря Совета Европы. Денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления генсеком СЕ.

Выход РФ из Совета Европы

Российская Федерация 15 марта 2022 года заявила о намерении выйти из Совета Европы после того, как решением Комитета министров организации от 25 февраля было приостановлено ее право на представительство в уставных органах организации. Российская сторона уведомила о выходе из СЕ и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Соответствующее письмо министра иностранных дел России было направлено на имя генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

В нем подчеркивалось, что "вся ответственность за последствия такого шага для общего гуманитарно-правового пространства на континенте лежит на тех, кто сознательно нагнетал напряженность и превращал организацию в инструмент решения своих геополитических задач".