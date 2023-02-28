Столтенберг: в отношениях с Москвой дороги назад нет

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул во время своего выступления на саммите в Финляндии, что отношения с Москвой никогда не вернутся на прежний уровень. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава НАТО отметил, что окончание противостояния не приведет к нормализации отношений сторон.

«Назад дороги нет», - констатировал Столтенберг.

Входящим в альянс государствам следует в обязательном порядке нарастить оборонные расходы, от этого будет зависеть их безопасность на фоне сложной ситуации на планете, пояснил руководитель блока.

По его оценке, странам НАТО необходимо отринуть страх перед эскалацией конфликта. Он уточнил, что при любом развитии событий риск неизбежен.