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1 час назад

Столтенберг: в отношениях с Москвой дороги назад нет

Илья Родин

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул во время своего выступления на саммите в Финляндии, что отношения с Москвой никогда не вернутся на прежний уровень. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава НАТО отметил, что окончание противостояния не приведет к нормализации отношений сторон.

«Назад дороги нет», - констатировал Столтенберг.

Входящим в альянс государствам следует в обязательном порядке нарастить оборонные расходы, от этого будет зависеть их безопасность на фоне сложной ситуации на планете, пояснил руководитель блока.

Столтенберг назвал последствия победы России в конфликте с Украиной

По его оценке, странам НАТО необходимо отринуть страх перед эскалацией конфликта. Он уточнил, что при любом развитии событий риск неизбежен.

Столтенберг резюмировал, что к самым тяжелым последствиям для западных стран приведет победа России в противостоянии.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,
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