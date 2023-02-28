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1 час назад

Лавров расскажет о взрывах на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен предоставить факты теракта на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20 в Индии. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров расскажет о взрывах на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется в сообщении ведомства, в ходе встречи министр планирует обозначить российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности.

«Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток"», - говорится в сообщении.

Также будут затронуты темы энергетики и продовольствия. В частности, российские представители намерены поднять вопрос незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений, предназначенных для беднейших стран. Также планируется обратить внимание на барьеры, которые ставит Запад по вопросу экспорта критически важных товаров, в том числе энергоносителей и сельскохозяйственную продукцию.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,
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