Лавров расскажет о взрывах на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен предоставить факты теракта на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20 в Индии . Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется в сообщении ведомства, в ходе встречи министр планирует обозначить российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности.

«Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток"», - говорится в сообщении.

Также будут затронуты темы энергетики и продовольствия. В частности, российские представители намерены поднять вопрос незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений, предназначенных для беднейших стран. Также планируется обратить внимание на барьеры, которые ставит Запад по вопросу экспорта критически важных товаров, в том числе энергоносителей и сельскохозяйственную продукцию.