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Путин дал поручение ФСБ усилить контроль на границе с Украиной

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Президент России Владимир Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу и поставить там заслон для диверсантов и незаконному провозу на территорию страны оружия и боеприпасов. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

Глава государства поставил перед спецслужбой задачу по выявлению и пресечению деятельности лиц, пытающихся расколоть российское общество при помощи сепаратизма, национализма и неонацизма. Он отметил, что Запад использует экстремистов в своих интересах.

По его словам, ФСБ нужно держать под постоянным наблюдением критически важную инфраструктуру, общественные места с большим количеством людей и предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

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