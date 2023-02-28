«Во всех десяти пакетах, которые уже одобрены, были какие-то компромиссы. Если бы их не было — их не удалось бы принять вообще. В слове «компромисс» иногда есть такая пикантность, что где-то что-то навалилось, где-то мы не докрутили. И теперь я не очень доволен последним пакетом санкций», — пояснил Науседа.