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9 минут назад

Президент Литвы заявил, что недоволен новым пакетом санкций ЕС против России

Газета.Ruиещё 1

Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России недостаточно амбициозен, считает президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT. По его словам, рестрикции должны были как минимум затронуть «Росатом», но пришлось искать более мягкое решение.

«Во всех десяти пакетах, которые уже одобрены, были какие-то компромиссы. Если бы их не было — их не удалось бы принять вообще. В слове «компромисс» иногда есть такая пикантность, что где-то что-то навалилось, где-то мы не докрутили. И теперь я не очень доволен последним пакетом санкций», — пояснил Науседа.

Как указал президент Литвы, он выступает за ужесточение антироссийских санкций по линии ЕС. Он также добавил, что Вильнюс будет продолжать работу в этом направлении, в том числе над включением в ограничительные меры «Росатома».

В России отреагировали на новые санкции США

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен рассмотреть вопрос о назначении «еврокомиссара по санкциям», который будет осуществлять надзор за разработкой и применением ограничительных мер.

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