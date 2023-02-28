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31 минуту назад

Хинштейн: Россия не будет терпеть клевету в свой адрес

Газета.Ruиещё 2

«Википедия» позиционирует себя как «свободную энциклопедию», но предвзятые статьи заметны невооруженным глазом, а о принципах журналистики здесь не вспоминают. Такое мнение «Газете.Ru» высказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя новость о вынесении мировым судом в Москве очередного штрафа «Википедии» за отказ удалять недостоверную информацию о событиях на Украине.

Хинштейн: Россия не будет терпеть клевету в свой адрес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам парламентария, за последний год мировой бигтех показал свое истинное лицо: декларируя принципы равенства и демократии, их действия говорят о другом.

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«Блокировки российских аккаунтов, односторонняя картина и фейки — так свободу видят мировые ИТ-компании, что больше похоже на безнаказанность и анархию. Не стала исключением и «Википедия», — отметил Александр Хинштейн.

Собеседник издания подчеркнул, что все чаще появляются новости о штрафах зарубежных компаний. Этот факт, по его мнению, означает сразу две вещи: во-первых, становится понятно, что неправомерные действия никто терпеть не собирается, независимо от того, кто их совершает, а во-вторых, что объем судебной практики растет — и это становится хорошим поводом для ИТ-гигантов пересмотреть свое поведение на российском рынке.

«Неоднократный отказ Wikimedia удалять недостоверные сведения лишь подчеркивает, насколько определенному кругу лиц важно, чтобы эта клевета присутствовала на страницах «Википедии» в том виде, в котором она есть сейчас. Реакция на отсутствие объективности и замалчивание неудобных фактов абсолютно оправдана, терпеть клевету в свой адрес не будет ни одно государство, Россия в этом плане не уникальна», — сказал глава думского комитета.

Он добавил, что это не первый штраф «Википедии», и учитывая их количество, может показаться, что мера не эффективна. Но это не так, убежден депутат.

«Да, есть и другие санкции за неудаление противоправного контента, но мы всегда придерживались принципа поступательных действий. В этих вопросах государство не рубит сплеча и идет по нарастающей, давая возможность принять верное решение. Wikimedia стоит задуматься о том, в каком виде она хочет продолжать деятельность на территории России, потому что помимо штрафов, есть и другие методы понуждения», — заключил Хинштейн.

Политика,Александр Хинштейн,Госдума,
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