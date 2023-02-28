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1 час назад

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана в Россию

Lenta.ruиещё 1

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров пригласил главу МИД Азербайджана в Россию
Фото: 

Во вторник, 28 февраля, российский министр прибыл в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой. Главы МИД обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные вопросы международной повестки.

«Я с удовольствием приглашаю Джейхуна Азизовича посетить Российскую Федерацию с очередным визитом», — заявил Лавров.

Ранее министр отметил, что Москва поддерживает любые действия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Политика,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,
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