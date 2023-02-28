Лавров пригласил главу МИД Азербайджана в Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник, 28 февраля, российский министр прибыл в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой. Главы МИД обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные вопросы международной повестки.
«Я с удовольствием приглашаю Джейхуна Азизовича посетить Российскую Федерацию с очередным визитом», — заявил Лавров.
Ранее министр отметил, что Москва поддерживает любые действия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.