Лавров оценил позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины

Арабские страны, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, занимают сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.
"С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", - говорится в обращении министра.