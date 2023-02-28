Лавров оценил позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины

Арабские страны, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, занимают сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.