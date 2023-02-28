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22 минуты назад

Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины

ТАССиещё 2

Арабские страны, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, занимают сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Лавров оценил позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины
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"С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами", - говорится в обращении министра.

Политика,Михаил Богданов,Сергей Лавров,МИД России,Валдайский клуб,
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