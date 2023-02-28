Премьер Мали по-русски назвал себя «малийским москвичом»

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига поделился с РИА Новости воспоминаниями о жизни и учебе в СССР. Свою речь он произнес на русском языке.

Маига напомнил о том, что в СССР он прожил 11 лет.

«Один год в Минске и 10 лет - в Москве, так что я в какой-то степени москвич – "малийский москвич"», - подчеркнул премьер-министр.

Маига также рассказал, что он окончил Московский институт связи (МЭИС-МТУСИ). Он отметил, что россияне – «хорошие люди, как и все народы». По словам премьер-министра, многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Маига заявил, что в России у него очень много друзей и тех, кто обучал его «очень терпеливо». Он сообщил, что страну покинул 34 года назад. Премьер-министр также заявил, что старается не пропускать выступления первых лиц разных стран, в частности, президента России.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках африканского турне прибыл в ЮАР, председательствующую в этом году в БРИКС. Ему удалось посетить Эсватини и Анголу.