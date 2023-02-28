Установленный у посольства РФ в Германии ржавый танк отправят в Нидерланды

Танк, который установили напротив посольства РФ в Германии, убрали с улицы, чтобы отправить в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

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Напомним, что ржавый Т-72, якобы поврежденный в ходе боевых действий на Украине, разместили возле здания посольства в Берлине 24 февраля. Организаторами акции выступили кураторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель.

Местные власти сперва отклонили инициативу, поскольку она затрагивала внешнеполитические интересы ФРГ и не касалась искусства. Однако в октябре 2022 года суд обязал власти разрешить временную демонстрацию поврежденной военной техники.