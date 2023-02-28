В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
26 минут назад

Установленный у посольства РФ в Германии ржавый танк отправят в Нидерланды

Никита Бородкин

Танк, который установили напротив посольства РФ в Германии, убрали с улицы, чтобы отправить в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Установленный у посольства РФ в Германии ржавый танк отправят в Нидерланды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ржавый Т-72, якобы поврежденный в ходе боевых действий на Украине, разместили возле здания посольства в Берлине 24 февраля. Организаторами акции выступили кураторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель.

Местные власти сперва отклонили инициативу, поскольку она затрагивала внешнеполитические интересы ФРГ и не касалась искусства. Однако в октябре 2022 года суд обязал власти разрешить временную демонстрацию поврежденной военной техники.

На следующий день после установки танка, 25 февраля, в центре Берлина состоялась массовая акция протеста против поставок оружия Киеву, а также за переговоры по Украине. Собравшиеся клали цветы к танку, которые позднее убрали проукраинские активисты. Недовольные их действиями граждане стали возвращать их к «памятнику», вступая в перепалку с агрессивно настроенными украинцами. Периодически в дело приходилось включаться в полиции, которая отводила активистов.

Политика,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий