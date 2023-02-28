Установленный у посольства РФ в Германии ржавый танк отправят в Нидерланды

Танк, который установили напротив посольства РФ в Германии, убрали с улицы, чтобы отправить в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Напомним, что ржавый Т-72, якобы поврежденный в ходе боевых действий на Украине, разместили возле здания посольства в Берлине 24 февраля. Организаторами акции выступили кураторы музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель.
Местные власти сперва отклонили инициативу, поскольку она затрагивала внешнеполитические интересы ФРГ и не касалась искусства. Однако в октябре 2022 года суд обязал власти разрешить временную демонстрацию поврежденной военной техники.
На следующий день после установки танка, 25 февраля, в центре Берлина состоялась массовая акция протеста против поставок оружия Киеву, а также за переговоры по Украине. Собравшиеся клали цветы к танку, которые позднее убрали проукраинские активисты. Недовольные их действиями граждане стали возвращать их к «памятнику», вступая в перепалку с агрессивно настроенными украинцами. Периодически в дело приходилось включаться в полиции, которая отводила активистов.