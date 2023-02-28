В Кремле прокомментировали идею воссоздания СССР

«Президент ВладВладимир Путин сказал, что тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет головы. Мне кажется, что это самое исчерпывающее пояснение вощеного отношения тех, кто говорит о воссоздании СССР», — сказал Песков.