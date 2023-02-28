В Кремле прокомментировали идею воссоздания СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что воссоздание СССР невозможно. Об этом представитель Кремля заявил в интервью «Известиям».
«Президент ВладВладимир Путин сказал, что тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто желает воссоздания Советского Союза, не имеет головы. Мне кажется, что это самое исчерпывающее пояснение вощеного отношения тех, кто говорит о воссоздании СССР», — сказал Песков.
Однако он напомнил о других формах интеграции, которые могут применяться на территории бывшего СССР, в том числе Союзное государство России и Белоруссии. По словам Пескова, ранее возникали «пробуксовки с исполнением союзного договора», но позже были выработаны национальные программы, которые активно реализуются.
Представитель Кремля отметил, что о позитивных шагах интеграционного процесса на ближайшем заседании высшего государственного совета Союзного государства расскажут Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Но это никоим образом не является возвращением к Советскому Союзу и никоим образом не попытка его воссоздания», — подчеркнул Песков.