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1 час назад

В Кремле увидели на Украине готовые к переговорам силы

Lenta.ru

На Украине еще есть силы, которые открыты для переговоров с Россией и готовы к ним. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле увидели на Украине готовые к переговорам силы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков привел в пример находящегося в России политика Виктора Медведчука, у которого, по словам представителя Кремля, есть сторонники. Пресс-секретарь главы государства добавил, что многие находящиеся на Украине люди не могут поддержать не связанных с киевской властью политиков, так как их сразу же убьют.

Политика,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,
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