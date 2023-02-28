В Кремле высказались о предателях

К тем, кто становится предателем, в российском обществе формируется единый подход и отношение. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Общество формирует единый подход к тем, кто делает какие-то ошибки, к тем, кто становится предателем. Об этом тоже говорит ПутиПутин — что мы не будем никого наказывать», — сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что совершившим предательство придется жить с тем, что уже осудило российские общество.

О наказании для предателей России ранее высказался президент Владимир Путин. По его словам, они понесут наказание по закону. Глава государства добавлял, что в наказании отступников Россия будет руководствоваться исключительно законными средствами и не будет уподобляться Украине.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества людей, которые уехали из России и оскорбляют ее из-за границы. По его словам, в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц».