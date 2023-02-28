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17 минут назад

В Кремле оценили ответную реакцию Запада на послание Путина

Елена Прошина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и озвученные в нем решения стали для Запада «чувствительной информацией», так как ответная реакция последовала очень быстро. Однако Москва увидела отсутствие какой-либо готовности со стороны США и Европы учитывать интересы и обеспокоенность России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

В Кремле оценили ответную реакцию Запада на послание Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на то, что мир узнал реакцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Белого дома и государственного департамента США в течение часа после послания президента России. Песков считает это достаточным доказательством того, что для Запада заявления Путина стали «чувствительной информацией».

«В заявлениях мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать обеспокоенность РФ», — сказал он, подчеркнув, что Запад не намерен учитывать позицию Путина.

Песков отметил, что президент России был прав, заявив о нежелании США и Европы «слушать».

Ранее президент России Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. Он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в тот же день призвал его пересмотреть это решение.

Политика,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,Госдеп США,
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