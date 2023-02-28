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32 минуты назад

Песков: Путина поддерживает подавляющее большинство россиян

ТАССиещё 2

Подавляющее большинство населения России полностью поддерживает президента Владимира Путина, в том числе цели специальной военной операции (СВО) и экономический курс страны, заявил в интервью "Известиям", опубликованном во вторник, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путина поддерживает подавляющее большинство россиян
Фото: ТАССТАСС

"Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО. Подавляющее большинство нашего населения поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы. И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - отметил представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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