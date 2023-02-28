Песков: Путина поддерживает подавляющее большинство россиян

"Подавляющее большинство российского общества полностью поддерживает президента. И полностью поддерживает цели, которые заявлены СВО. Подавляющее большинство нашего населения поддерживает экономический курс развития с опорой на собственные силы. И, наверное, это залог того, что мы будем сохранять этот тонкий баланс доверия", - отметил представитель Кремля.