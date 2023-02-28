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33 минуты назад

Песков заявил о движении мира к многополярности

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время весь мир движется в сторону многополярности. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Песков заявил о глобальных изменениях в мире
Фото: ТАССТАСС

Такая система взаимоотношений подразумевает, что все страны равны, а проблемы действительно решаются за столом переговоров, пояснил Песков. По его словам, на данный момент мировое сообщество находится в начале этого пути, который будет длинным и болезненным.

«Сейчас мы находимся в таком транзитарном периоде, и на это еще уйдет время», — добавил он.

Политика,Дмитрий Песков,
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