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22 минуты назад

Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы

News.ru

Единоросс Александр Хинштейн по итогам февраля возглавил рейтинг тридцати самых полезных депутатов Госдумы, ежемесячно составляемый проектом «ПУЛ Russia» и агентством The World Inform. Вторую строчку топ-листа занял справедливоросс Михаил Делягин, а третью — телеведущий и член «Единой России» Евгений Попов.

Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В критерии оценки входят показатели: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь в социальных сетях и мессенджерах с населением, индекс цитирования в СМИ, сообществах и каналах, — поясняют авторы рейтинга.

Следующие семь мест по убывающей заняли Бийсултан Хамзаев, Сардана Авксентьева, Шамсаил Саралиев, Адам Делимханов, Михаил Матвеев, Андрей Картаполов и Андрей Луговой.

В сентябре 2022 года глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщал, что для законодательной части парламента разрабатывают систему ключевых показателей эффективности работы, по которым в конце каждого года будут оценивать результаты работы депутатов. Наиболее высокий KPI будет у тех объединений, которые будут активно сотрудничать с кабмином и Счетной палатой, информировать избирателей о своей работе и выдвигать наибольшее количество законодательных инициатив.

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