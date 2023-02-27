Опубликован рейтинг полезности депутатов Госдумы

В критерии оценки входят показатели: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь в социальных сетях и мессенджерах с населением, индекс цитирования в СМИ, сообществах и каналах, — поясняют авторы рейтинга.

В сентябре 2022 года глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщал, что для законодательной части парламента разрабатывают систему ключевых показателей эффективности работы, по которым в конце каждого года будут оценивать результаты работы депутатов. Наиболее высокий KPI будет у тех объединений, которые будут активно сотрудничать с кабмином и Счетной палатой, информировать избирателей о своей работе и выдвигать наибольшее количество законодательных инициатив.