Лавров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с рабочим визитом в Азербайджан, передает корреспондент ТАСС.
Ожидается, что в Баку Лавров будет принят президентом республики Ильхамом Алиевым, а также проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Поездка министра приурочена к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля прошлого года. В ходе встреч с руководством республики Лавров рассмотрит весь комплекс двусторонних вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, а также особое внимание уделит ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.