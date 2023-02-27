Россия объявила об ответных мерах на санкции США и Канады

Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады . Об этом объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», — говорится в комментарии Захаровой.

В рамках принятого пакета новых мер США ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, а с 10 марта Вашингтон вводит пошлину в размере 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из страны. Помимо этого, Вашингтон ввел санкции против Запорожской АЭС и 11 российских банков.