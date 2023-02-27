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1 час назад

Пропаганду чайлдфри среди детей предложили запретить

Парламентская газетаиещё 9

Пропагандирование добровольного отказа от рождения детей среди несовершеннолетних должно быть запрещено. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму и опубликован в электронной базе палаты.

Пропаганду чайлдфри среди детей предложили запретить
Фото: ТАССТАСС

Авторами инициативы стали депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана и член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Соответствующие поправки планируется внести в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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В частности, под пропагандой чайлдфри предлагается понимать «распространение информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями».

В пояснительной записке эти взгляды названы популярной среди российской молодежи зарубежной идеологией. «Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации», — подчеркивается там.

Законопроект предполагает наложение официального запрета на распространение подобных сведений среди детей.

Ранее политики вносили на рассмотрение в Госдуму схожий законопроект, который получил отрицательный отзыв Правительства. Тогда документ был отправлен на доработку в том числе из-за отсутствия в нем определений понятий «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности». Кроме того, ввиду уже установленного Федеральным законом № 436-ФЗ запрета на распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности, новация была названа избыточной.

В августе прошлого года глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) рассказывала «Парламентской газете» о предложении о введении штрафов за пропаганду бездетности. По ее словам, наказывать за насаждение такой идеологии стоит так же, как за информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.

Политика,Нина Останина,КПРФ,Единая Россия,Госдума,
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